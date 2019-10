Metro B Garbatella, 62enne si getta sotto il treno e muore. Linea chiusa

Tragedia alla stazione della Metro B Garbatella di Roma: un uomo di 62 anni è morto alle 16:30 dopo essersi gettato sui binari mentre transitava un treno. Tratta in tilt: linea B chiusa tra Castro Pretorio ed Eur Magliana.

Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi del Reparto Volanti. Insieme a loro la polizia Scientifica.

Atac ha messo a disposizione i bus navetta sostitutivi per sopperire alla chiusura della tratta. Tra Piramide,

San Paolo ed Eur Magliana è utilizzabile anche la ferrovia Roma-Lido.

La vittima, un sessantaduenne romano, in cura al Cim di Tor Marancia, era conosciuta nella zona della Garbatella come "quello che scompare e riappare" e solo l'altro domenica il padre 91enne aveva presentato l'ennesima denuncia di scomparsa, salvo ritrovarselo ieri nuovamente in casa.