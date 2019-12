Metro C, resuscitano le talpe: sì al prolungamento fino a piazza Venezia

Metro C fino a piazza Venezia, c'è la fumata bianca. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha dato il via libera: grazie ad un finanziamento di 10 milioni di euro le talpe possono riprendere a scavare. Ma la buona notizia è accompagnata da una cattiva: slitta l'apertura della tratta San Giovanni-Colosseo dal 2022 al 2024.

Il Cipe ha approvato la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C della metro verde romana "per portare le gallerie di linea della tratta a ridosso del corpo della futura stazione Venezia". Le talpe, ferme nel bel mezzo di via dei Fori Imperiali, potranno così finalmente tornare a scavare.

Ma non sono solo buone notizie. Il responsabile del procedimento della linea C, Andrea Sciotti, ha fatto sapere che il San Giovanni-Colosseo della linea C, con annessa stazione intermedia di Amba Aradam, verrà inaugurata ed entrerà in esercizio a metà 2024, dopo anni dopo rispetto a quanto annunciato dal sindaco Raggi a febbraio di questo anno.

Intanto stamani il consigliere capitolino M5S e presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano ha fatto un sopralluogo agli scavi di piazza Venezia per "vedere i cantieri che stanno cominciando". Dopo aver sciorinato nel consueto video Facebook tutto ciò che di bello hanno fatto i pentastellati in materia Metro C annuncia: “Entro la fine del 2024 la parte superficiale della stazione dovrà essere completata e piazza Venezia potrà e dovrà diventare pedonale”.