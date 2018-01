Metro C, stazione San Giovanni: quartiere ko per il collaudo. Roma si ferma

Roma ostaggio della Metro C. San Giovanni si ferma per due giorni per consentire il collaudo dell'attesa stazione; caos e traffico nel quartiere per il weekend del 27 e del 28 gennaio.

Ritrovamenti archeologici, cantieri infiniti ed ora anche lo stop totale della linea della Metro C. I lavori della tanto attesa stazione proseguono spediti, ma residenti e lavoratori di San Giovanni si trovano ancora una volta “ostaggio” del proprio quartiere. Prendono il via le prove generali per l'apertura della tratta Lodi-San Giovanni, nonché l'apertura del nodo di interscambio tra metro A e metro C. Un'opera fondamentale, che permetterebbe di collegare le due linee, facendo aumentare i passeggeri giornalieri della stazione da 150mila a ben 600mila. Le prove tecniche impiegheranno però tutto il weekend, durante il quale la linea C resterà chiusa causando non pochi disagi al traffico locale. Un vero e proprio cantiere a cielo aperto che rischia di mettere in ginocchio tantissimi romani, al fianco dei quali arrivano i bus sostitutivi del Comune. Un servizio di due linee, MC2 ed MC5, saranno infatti attive durante tutto il weekend, collegando San Giovanni con il Parco di Centocelle con la fermata di “Pantano”.



Probabili disagi che vanno a sommarsi a quelli di domenica 28 gennaio, quando entrerà in vigore il blocco del traffico voluto dal Campidoglio. Una misura necessaria contro l'allarmante livello di smog della Capitale, che ha visto la concentrazione di Pm10, polveri inquinanti presenti nell'aria, superare nei giorni scorsi ogni limite consentito. La circolazione dei veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde, sarà così vietata dalle 7:30 alle 20:30 senza nessuna pausa. Dovranno quindi restare fermi domenica 28 tutti i ciclomotori e motoveicoli Pre-euro 1 ed Euro 1, nonché le auto a benzina e diesel Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.