Metro Roma, il Comune corre ai ripari: pronti lavori sulle linee A e B

Metropolitana di Roma al collasso, dopo l'incidente sulle scale di Repubblica e le denunce dell'ex amministratore unico di Roma Metropolitane, Pasquale Cialdini, il Comune corre ai ripari.

Per le linee metro A e B il Campidoglio annuncia infatti, per il piano di investimenti 2018-2020, la disponibilità ad un importo pari a 5 milioni. Le maggiori urgenze nel mirino, le carenze manutentive e un obsoleto sistema anti-incendio, arretrato rispetto alle norme vigenti. Il Comune spiega così in una nota che "la Giunta capitolina ha dato mandato al Dipartimento Mobilità e trasporti di individuare le soluzioni tecnico-operative più idonee alla tempestiva realizzazione dei primi interventi per l'adeguamento alle normative anti-incendio delle due linee metropolitane".