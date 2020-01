Mezzo Ama prende fuoco ed esplode sulla Cassia: era in servizio da 13 anni

Una spazzatrice dell'Ama ha preso fuoco ed è esplosa martedì mattina intorno alle ore 11 in via Cassia, all'altezza degli incroci con via Vilfredo Pareto e via di Villa Lauchli. Il rogo, che ha distrutto il mezzo, è stato domato dai vigili del fuoco grazie all'utilizzo dell'autobotte.

“Il mezzo, immatricolato nel 2007 e quindi operativo da circa 13 anni, stava transitando sulla sede stradale quando l’operatore alla guida ha notato la fuoriuscita di fumo dalla parte posteriore. L’addetto ha immediatamente accostato e fermato la spazzatrice allo scopo di metterla in sicurezza ed evitare ogni possibile pericolo per gli altri veicoli in circolazione. L’incendio, che si è sviluppato a mezzo ormai fermo, è stato subito domato e non sono stati causati danni ulteriori a cose e persone. Il personale Ama è al lavoro per ripulire la sede stradale e ricostruire, assieme ai Vigili del Fuoco, l’esatta dinamica del sinistro”, scrive l'Ama in una nota.

Intanto però sulla Cassia è scoppiato il panico tra gli automobilisti. Il tratto di strada è stato prima chiuso, con il traffico deviato su via Pareto, e poi riaperto a senso unico alternato. Al momento sono ancora presenti code in direzione del luogo del rogo.