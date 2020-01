Microcredito per lo sviluppo del Paese: nasce l'Associazione Amici Onlus

È nata a Roma l'Associazione Amici del Microcredito Onlus: “Nasce allo scopo di sostenere la promozione di uno strumento utile allo sviluppo del Paese e al sostegno delle famiglie, ai giovani e alle donne che possono avviare un'attività d'impresa attraverso il microcredito o che vogliano usufruire di quelle possibilità di microcredito sociale che lo Stato mette a disposizione nelle sue diverse forme”.

A dirlo è il presidente Federico Ferraro che ha sottolineato che “questa attività di divulgazione di strumenti e opportunità può essere utile ai giovani e a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco per creare benessere. L'associazione, partendo da Roma, è costituita da soci e volontari ed ha l'ambizione di espandersi su tutto il territorio nazionale”.

Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede in via Marcantonio Bragadin, 6 a Roma o telefonare al numero 0639726077.