Migranti, 52 nuovi arrivi a Fiumicino coi corridoi umanitari di Sant'Egidio

Martedì 4 luglio, 52 profughi siriani saranno accolti in Italia grazie alla Comunità di Sant'Egidio che ha provveduto tramite i corridoi umanitari al tragitto dal Libano fino all'aeroporto romano di Fiumicino.

Metà dei rifugiati in arrivo sarà composta da minori e la parte restante dalle loro famiglie. Sono 850 le persone che hanno legalmente trovato rifugio in Italia dal febbraio 2016 ad oggi grazie ai corridoi umanitari. Un modello virtuoso che è stato utilizzato anche all'estero: il 5 luglio all'aeroporto francese Charles De Gaulle ci sarà il primo arrivo di richiedenti asilo tramite lo stesso progetto ecumenico adottato in Italia.