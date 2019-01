Migranti, anche Fiumicino tra i Comuni "ribelli": "Noi al fianco di Palermo"

Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, al fianco dei sindaci "ribelli". Il primo cittadinosi schiera con il collega Orlando "contro le politiche che incentivano l'odio sociale e il razzismo".

Anche il piccolo Comune del litorale romano contro Salvini e il suo decreto sicurezza. Alla lista dei sindaci "disubbidienti" si iscrive anche Montino, che annuncia: "Ho chiesto al Segretario Generale del Comune di Fiumicino - spiega il sindaco - di convocare urgentemente una task force di giuristi per capire quale strada si possa percorrere per affiancare Palermo nella battaglia per il rispetto dei diritti fondamentali delle persone".

"Del resto - aggiunge - lo stesso Presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno ci ha spronati a sentirci comunità, al rispetto degli altri e a coltivare i buoni sentimenti ricordando che la sicurezza passa anche dalla tutela delle fasce più deboli e dal rispetto degli altri".

"Inoltre - conclude - chiedo all'Anci e al suo presidente Decaro di approfondire la questione per capire quali azioni si possano concretamente intraprendere".