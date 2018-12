Migranti, globalizzazione e diritti. Il Vaticano alza la voce sull'accoglienza

Migranti, globalizzazione e diritti umani. Il Vaticano alza la voce sul fenomeno, lanciando la conferenz internazionale ""Human Rights in the Contemporary World: Achievements, Omissions, Negations".

Una due giorni, lunedì 10 e martedì 11 dicembre, organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e dalla Pontificia Universita' Gregoriana, che ospita l'evento presso la sede di piazza della Pilotta in Roma, a partire dalle ore 9. Il convegno si pone l'obiettivo di approfondire il tema della tutela dei diritti umani alla luce delle disparità ancora presenti in molte parti del mondo, nonché degli sviluppi della globalizzazione nella società moderna, declinandolo secondo le diverse sfide in ambito teorico e pratico.

Sessioni speciali di approfondimento saranno dedicate a: il diritto alla vita secondo un approccio integrale dello sviluppo della persona; la cura della pastorale carceraria per la promozione dei diritti umani; il contrasto alle diverse forme contemporanee di schiavitù; l'impegno della Chiesa contro le sparizioni forzate di esseri umani; i diritti politici della persona per la crescita della democrazia.

Nel corso dei due giorni di convegno, dopo l'apertura affidata a padre Jacquineau Azetsop, preside della Facolta' di Scienze Sociali della Pontificia Universita' Gregoriana e al discorso di saluto del cardinale Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, interverranno tra gli altri: Alfonso De Sadas, segretariato della Divisione per la cooperazione intergovernativa in materia di diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa; Emmanuel Decaux, Università di Parigi Pantheon-Assas; Mauro Palma, Garante nazionale italiano dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale; Suela Janina, presidente del Comitato delle Nazioni Unite contro le sparizioni forzate; Jose' Casanova, Georgetown University; monsignor Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Al termine di ciascuna giornata, alle ore 17.45, si terrà una celebrazione eucaristica presso la Cappella della Pontificia Universita' Gregoriana.