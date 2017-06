Migranti: Raggi fa dietrofront: "Sì ai migranti, ma secondo le regole"

Il sindaco della Capitale Virginia Raggi torna sui suoi passi in materia di accoglienza migranti.

“Roma fa la sua parte e continuerà a farla come anche tutte le altre città grandi e piccole”, sottolinea. Il primo cittadino rimarca comunque la necessità di un piano di gestione ben congegnato. “L’accoglienza dei più fragili è prima di tutto un dovere morale che deve tuttavia essere attuato con regole precise e in maniera controllata per evitare sacche di illegalità e fenomeni opachi come quelli visti in passato proprio qui a Roma”. Migranti sì, insomma, ma che stiano alle regole. Il sindaco ricorda che una delle priorità del Campidoglio è quella di tutelare “chi ne ha il diritto” senza creare scontri sociali.