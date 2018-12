Migranti, web e religione. Morabito presenta le sue “Moderne Odisee”

Migranti, web, religione ma non solo. Come un Ulisse 2.0, il diplomatico e scrittore Antonio Morabito racconta le sue "Moderne Odissee".

Il libro è stato presentato mercoledì nel pontificio storico collegio Capranica di Roma. Un racconto che è anche un “viaggio consapevole tra gli irrisolti drammi e i profondi cambiamenti del nostro tempo”, Albatros Edizioni. L’autore, reduce anche del successo del recente libro “Valigia diplomatica” è diplomatico, entrato in carriera dal 1986. Ha prestato servizio al Ministero degli Esteri, in Indonesia Argentina quale console, alla presidenza del Consiglio (ufficio consigliere Diplomatico del Presidente), in Iran, al Ministero della Famiglia e nel Principato di Monaco quale Ambasciatore italiano alla Corte dei Grimaldi. Adesso è in servizio al Sistema Paese del Ministero. Le tematiche che affronta sono di grande attualità e mirano a stimolare una meditata riflessione dei lettori sui temi dell’attualità: la tutela dell’ecosistema, la ricerca della pace, i destini dell’Africa, la questione dei migranti, la persecuzione dei cristiani, il mondo del web, i viaggi della speranza di tanti giovani, la sicurezza e la prevenzione dei beni pubblici. L’evento ha registrato una larghissima e sentita partecipazione di autorità e pubblico.

Presenti l ‘Assessore alla Segreteria di Stato mons. Paolo Borgia il Principe Carlo di Borbone, numerosi esponenti di istituzioni civili e religiose. Rappresentanti della Comunità Ebraica di Roma e della Fondazione Magna Grecia guidata dall’on Nino Foti. Molti gli esponenti della società romana tra questi il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, la Principessa Maria Pia Ruspoli, lo stilista Massimo Bomba, lo scultore Giulio Gorga, e il regista Conte Vieri Franchini. Un largo applauso ha accolto il messaggio di Papa Francesco, e di autorità vaticane e italiane.