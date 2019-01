Migranti, Zingaretti sfida Salvini: “Pronto ricorso contro il Dl sicurezza”

Nicola Zingaretti scende in campo contro il Dl Sicurezza. Il governatore della Regione Lazio sfida il ministro Salvini ed annuncia: "Siamo valutando il ricorso".

Durante la presentazione del comitato elettorale che sosterrà la sua corsa alla guida del Pd, nonché della presentazione della piattaforma web che accompagnerà la sua campagna congressuale, Zingaretti ha inoltre comunicato che la Regione Lazio ha accantonato 1,5milioni "per attenuare o annullare se possibile gli effetti devastanti del decreto Sicurezza. Con questi fondi garantiremo agli Sprar di non chiudere". "Faremo presto un bando -ha aggiunto il presidente della Regione Lazio- che permetterà ai comuni di partecipare e di tenere in vita dei caposaldi dell'integrazione che il dl mette in discussione. Le Asl del Lazio hanno ricevuto la disposizione di non interrompere, in nessun caso, l'assistenza sanitaria per le persone che ne hanno diritto. Nelle prossime ore incontrerò i sindaci per cercare di stabilire come evitare gli effetti negativi del provvedimento del decreto Salvini".

In fase di valutazione invece il ricorso alla Consulta, sui profili di incostituzionalità del provvedimento. "Ricorso - ha puntualizzato il presidente della Regione Lazio- che deve essere cogente e preparato nel migliore dei modi. Dobbiamo fare in modo che due pilastri della vita democratica come la civiltà e la sicurezza non vengano messi in discussione".