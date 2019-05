“Mihajlovic zingaro di m…”, la Polizia chiede scusa. Punito il vigile razzista

"Zingaro di m...", offese razziste a Sinisa Mihajlovic, la Polizia Locale di Roma chiede scusa all'allenatore del Bologna e annuncia il pugno duro contro il vigile coinvolto.

Arriva il dietrofront con tanto di le scuse officiali per Mihajlovic, che reagì malamente all'offesa pronunciata da un agente. Già il Questore di Roma si era già scusato telefonicamente con il tecnico serbo, ed ora arriva anche il messaggio del Comandante della Polizia Locale Di Maggio, che "ha espresso direttamente al tecnico del Bologna e a tutta la sua famiglia le sentite scuse da parte del Corpo, prendendo le distanze dal comportamento dell’agente, che non rispecchia di certo la professionalità di un’ intera categoria di lavoratori, i quali si adoperano ogni giorno per tutelare i cittadini e rendere la Capitale più vivibile, garantendo sicurezza, legalità e decoro".

Annunciando inoltre che "come già premesso nei giorni scorsi, ha avviato indagini interne per risalire al responsabile dell’accaduto, nei confronti del quale è stato avviato un procedimento disciplinare".