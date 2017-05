Mille Miglia, mostra storica in via Veneto: la corsa cult compie 90 anni

Torna a Roma la “Mille Miglia”, la corsa cult compie gli anni: presentato il programma per il 90esimo anniversario. In via Veneto la mostra celebrativa per il maxi evento.

E' stata scelta Roma per presentare il 90° anniversario della Mille Miglia, con partenza il 16 maggio da Brescia e ritorno il 21 dopo quattro tappe. L’arrivo a Roma in via Veneto è previsto per il 19 maggio a partire dalle ore 21,30. “La Mille Miglia è un mito che si rinnova ogni anno - dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani - e l’edizione 2017 sarà ancora più coinvolgente ed emozionante, non soltanto perché si festeggiano i 90 anni della corsa più bella del mondo. Il numero sempre crescente degli appassionati che si riversano sul percorso dimostra l’intensità dell’entusiasmo che – oggi come ieri – l’auto accende nel cuore degli italiani. In occasione della tradizionale tappa nella Capitale, l’Automobile Club d’Italia e l’Automobile Club Roma organizzano un ventaglio di eventi che celebrano la più grande festa dei motori della nostra tradizione”.

In occasione del novantesimo anniversario della Mille Miglia, l’Automobile Club Roma ha deciso di accompagnare il tradizionale passaggio romano delle auto in gara con l’allestimento di una mostra fotografica “Quando corre Nuvolari – Roma dalla Mille Miglia alla Dolce Vita”, diffusa presso i principali hotel ed esercizi commerciali di via Veneto, e con l’esposizione di taluni oggetti simbolo rievocativi del periodo pionieristico dell’ACI e dell’automobilismo.

"La mostra - afferma il presidente dell’AC Roma Giuseppina Fusco - attinge al ricco materiale documentale dell’archivio storico dell’Ente, risalente sino agli anni venti e testimonia il legame tra la città di Roma, l’Automobile Club e il mondo dei motori e intende restituire ai visitatori lo spirito del tempo, sottolineando il ruolo dell’ACI Roma quale riferimento dell’automobilismo sin dalle sue origini".