Minacce ai genitori e botte al fratello di 12 anni. Figlio violento denunciato

Minacce e violenze sui genitori per estorcere denaro e botte al fratellino di 12 anni. Arrestato un 19enne violento.

Sono stati i genitori del giovane a presentarsi, nei giorni scorsi, presso gli uffici della caserma dei Carabinieri di zona, per denunciarlo. Padre e madre, rispettivamente di 50 e 57 anni, hanno raccontato ai militari come il figlio li aggredisse fisicamente e li minacciasse ogni giorno per farsi dare dei soldi. In una occasione, al culmine di una lite con il fratello più piccolo, di soli 12 anni, lo avrebbe inoltre picchiato e colpito con calci e pugni.I genitori, nei vari episodi di aggressioni, non hanno mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine ne fatto ricorso alle cure mediche. I due genitori hanno infine deciso di denunciarlo ed il giovani è stato così arrestato e condotto in caserma. Accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia, il 19enne è stato accompagnato presso il carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.