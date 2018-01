Minacce alla madre per i soldi per la droga: 46enne denunciato dai vicini

Minacce e violenza continue alla madre anziana, “colpevole” di non volergli dare i soldi necessari per comprarsi la droga. Un 46enne romano finisce in manette per rapina aggravata e maltrattamenti.

A far emergere le innumerevoli violenze ai danni dell'anziana donna i condomini, che hanno contattato il 112 al termine dell'ennesimo episodio. C.A., non contento dei soldi già ottenuti, ha infatti tentato nella serata di lunedì una nuova estorsione. Al rifiuto della madre, le ha scagliato contro una lampada urlando e minacciandola: "Dammi i soldi sennò spacco tutto, ti voglio vedere morta”. Gli agenti intervenuti hanno raccolto le testimonianze dell’anziana, confermate poi dai testimoni, rintracciando poco dopo l’uomo per strada. Il 46enne romano è stato assicurato alla giustizia, ed ora per lui si aprono le porte del carcere di Regina Coeli.