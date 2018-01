Minacce di morte e pietre contro la finestra della ex: arrestato stalker

L'aveva già aggredita e picchiata in precedenza e non voleva accettare la fine della loro relazione.

Un romano di 40 anni è finito in manette dopo che la sua ex ha chiamato i Carabinieri denunciando l'ennesima violenza. Lo stalker si era piazzato sotto all'abitazione, dove lei si trovava insieme ai due figli minorenni, per gettarle pietre contro la finestra e minacciarla di morte.

Intervenuti in via Andersen dopo la segnalazione, i militari hanno trovato l'uomo con i sassi ancora in mano e le tasche piene di altre pietre pronte per essere lanciate contro al palazzo.

La donna ha chiarito che era dall'ottobre del 2017 che subiva le aggressioni dell'ex, più volte denunciato alle forze dell'ordine. Contro di lui non solo le parole della 31enne, ma anche i referti medici che mostravano come fosse arrivato addirittura alle mani in più di un'occasione. L'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria di fronte alla quale sarà chiamato a rispondere dell'accusa di atti persecutori.