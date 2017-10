Minaccia di morte per mesi il titolare di una pasticceria per ottenere denaro

Da mesi minacciava il titolare del bar-pasticceria sotto al suo appartamento a Casal Bruciato per avere in cambio piccole somme di denaro giornaliere. Dopo centinaia di intimidazioni e minacce di morte, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino ai Carabinieri.

I militari della Stazione Roma Prenestina hanno sottoposto a fermo un pregiudicato romano di 36 anni dopo che l'uomo era entrato per l'ennesima volta nel bar uscendone con una banconota da 20 euro appena ceduta dal titolare in seguito alle nuove minacce. Al momento dell'arresto l'uomo si trovava in possesso di un coltello, che gli è stato sequestrato. I Carabinieri stanno ora verificando se il bar-pasticceria fosse l'unico locale preso di mira dal pregiudicato.