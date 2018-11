Minaccia i genitori, poi si chiude in cantina e tenta il suicidio: fermato

Prima minaccia i genitori, poi si chiude in cantina, armato di fucile, tentando il suicido. Finisce in ospedale un 32enne, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e detenzione di armi.

È accaduto in un appartamento di via Girolamo Casanate, zona Primavalle, dove l'uomo è stato trovato dai carabinieri in forte stato di agitazione. Alla vista dei militari il 32enne si è infatti chiuso nella cantina, minacciando di farsi esplodere e brandendo un fucile, solo poi risultato essere una carabina ad aria compressa, he ha puntato anche contro i carabinieri attraverso una finestra.

L'uomo è stato convinto a desistero solamente dopo un lungo dialogo.