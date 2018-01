Minacciata col coltello e molestata: provano a stuprarla davanti alla figlia

Le si è avvicinato con la scusa di una sigaretta poi ha estratto un coltello e ha tentato di stuprarla davanti alla figlia minorenne.

Aggressione choc a Marino, dove un 26enne è stato arrestato per tentata violenza sessuale e minaccia aggravata.

Il giovane ha aggredito la donna nella notte di sabato sera, in un parcheggio di un locale in via dei Mille. La vittima, una donna di 43 anni, era in compagnia della figlia e del suo fidanzato, e quest'ultimo è intervenuto in sua difesa. È così nata una violenta colluttazione tra i due, interrotta solo dall'intervento della pattuglia del commissariato di Marino. Gli agenti hanno così identificato l’aggressore come L.B.; all’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sequestrato il coltello.

Accompagnato negli uffici di Polizia, al termine delle atti di rito, il 26enne è stato arrestato per i reati di tentata violenza sessuale e minaccia aggravata.