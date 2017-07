Minacciava le vittime con un coltello: tra loro una suora. Preso rapinatore

Un rapinatore seriale è stato riconosciuto dalla polizia e arrestato mentre riposava in un parco di Torre Maura, in via delle Rupicole.

Il malvivente, un 19enne di Mali, fermava le sue vittime minacciandole con un grosso coltello per costringerle a consegnargli soldi e oggetti di valore. Tra gli aggrediti, sempre con lo stesso modus operandi, anche una suora. Il giovane agiva indisturbato nelle zone di Torpignattare, Porta Maggiore e Casilino. Era stato arrestato già lo scorso 30 maggio per aver rapinato un cittadino bengalese, ma nonostante la condanna a due anni di carcere, la pena gli era stata sospesa. Una volta tornato in libertà aveva ripreso con le rapine, ma l'ha incastrato la testimonianza di una delle vittime, che è riuscita a riconoscerlo in una foto segnaletica della Polizia. Una pattuglia lo ha individuato mentre si trovava accampato all'interno di un parco a Torre Maura. Tra i suoi averi anche due grossi coltelli, probabilmente utilizzati per le rapine.