Minacciava e picchiava moglie e figlie da anni. Scatta l'ordinanza restrittiva

La moglie e le due figlie erano costrette da 4 anni a subire ogni tipo di minaccia e insulto, oltre che a essere picchiate e aggredite con qualsiasi oggetto.

Il responsabile è un italiano di 55 anni, che ora non potrà più avvicinarsi alla sua famiglia a causa di un provvedimento restrittivo. A denunciarlo proprio le vittime, che hanno chiesto aiuto alla polizia elencando i soprusi subiti. A far scattare l'ordinanza, una telefonata dell'uomo a una delle figlie in cui dichiarava che ritirare le denunce “è meglio per tutti”. L'uomo per anni le aveva colpite con calci, pugni, schiaffi, ma anche brandendo bastoni o qualunque tipo di oggetto avrebbe potuto provocare dolore.