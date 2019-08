Ha danneggiato alcune auto in sosta nel parcheggio in uso al ministero dei Beni culturali, in piazza Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, e poi ha aggredito con calci e pugni gli agenti intervenuti sul posto.

Per questo P.E., 26 anni, è stato arrestato ieri alle 19 e 30 dai poliziotti del Reparto Volanti. L'uomo, già sottoposto ai domiciliari, è stato riarrestato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per il reato di danneggiamento.