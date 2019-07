Miracolo Queen a Roma, la band di Freddie Mercury rivive in chiave sinfonica

di Segio Moschetti

I Queen rivivono a Roma, la musica della band di Freddie Mercury arriva all'Auditorium Parco della Musica il 26 luglio riarrangiata in chiave sinfonica grazie ad un'orchestra di 40 elementi.

Ritrovare i Queen non è assolutamente facile, forse è impossibile ricreare quelle sferzanti e poderose armonie, quei suoni che ti colpiscono l’anima, quelle magie impossibili che penetravano in coloro che ascoltano la loro musica e le loro canzoni restandone rapiti in un frenetico moto dell’anima con un diapason a 432 hertz.

Ciò non è stato possibile nel film Bohemian Rhapsody uscito nel 2018 che, pur riscontrando un clamoroso successo di pubblico, è stato apprezzato solo da coloro che i Queen non li hanno mai conosciuti in tutte le sfumature della loro complessa musicalità. Un film in cui una storia irripetibile diviene una favola scialba e bugiarda con la sola fortuna di una colonna sonora incredibilmente coinvolgente solo in quelle parti che riprendono alcuni concerti live della band inglese.

Quelle emozioni che non si ritrovano nel film di Bryan Singer vengono restituite con larghezza di armonie e di mezzi nel Concerto/Show ideato dalla Duncan Eventi che fa tappa a Roma il prossimo 26 luglio. Lo spettacolo, che ha già avuto grandi riscontri nella critica e nel pubblico italiano, consente di rivivere i brani che grazie a personaggi indimenticabili, quali Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, fanno parte della storia musicale mondiale e rappresentano a tutt’oggi un patrimonio unico di armonie, immagini e sensazioni che costituiscono momenti indimenticabili per tantissime persone.

Lo spettacolo, che porta sulla scena oltre ottanta straordinari artisti, ricrea in tutto il loro travolgente splendore le sonorità indimenticabili che solo i Queen dei momenti migliori hanno saputo donare attraverso composizioni divenute dei classici come We are the Champions, Barcellona, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Another one Bites the Dust.

Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno, ognuno dei quali è già stato applaudito per le loro voci e presenza scenica come protagonisti in musical di grande successo quali Notre dame de Paris, Romeo e Giulietta, Priscilla la Regina del Deserto, Roma Opera Musical, sono gli interpreti principali. Un'orchestra sinfonica ed una rock band saranno l’ulteriore presenza costante che accompagnerà i vari momenti del viaggio nella galassia dei Queen con performances armoniche che troveranno una perfetta fusione armonica grazie alla appassionata e travolgente direzione del Maestro Piero Gallo, un Direttore che anche recentemente ha ottenuto grandi riconoscimenti eseguendo il capolavoro dei Pink Floyd Atom Heart Mother e che ha sempre dedicato la sua energia fortemente comunicativa ed emotiva ad opere classiche indimenticabili come i Carmina Burana di Orff.

L’evento romano sarà la prima tappa di un tour che in tutto il mese di agosto toccherà numerose cittadine italiane per poi, nel prossimo inverno, interessare l’Austria, la Germania, la Svizzera, la Spagna e l’Inghilterra. Tutto fa di Queen At The Opera uno spettacolo da non perdere se si vuole rivivere la magia di quel miracolo musicale che furono i Queen nel loro periodo migliore, uno spettacolo che si terrà a Roma il 26 luglio presso la Cavea Auditorium Parco della Musica con inizio alle 21,00.