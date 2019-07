Miss Sport Lazio, sfilano ragazze sportive: la vincitrice alle finali italiane

Si assegnerà venerdì 19 luglio la fascia di Miss Sport Lazio 2019. 30 giovani e bellissime sportive si esibiranno in tre diverse coreografie. La vincitrice finale volerà alle finale nazionali del concorso.

Seconda tappa per le finali regionali dell’80° concorso nazionale Miss Italia. L’appuntamento è per venerdì sera, 19 luglio, alle ore 21.30 allo Sporting Village di Frascati (via delle Cisternole 12), per l’assegnazione del titolo Miss Sport Lazio 2019, passaporto valido per le prefinali nazionali in programma a fine agosto. L’evento, organizzato dalla Delta Events - agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio – sarà presentato da Margherita Praticò.

La finale sarà preceduta da una selezione provinciale per l’elezione di “Miss Frascati - Sporting Village”, con l’accesso di 5 concorrenti, sulle 25 in lizza, alle finali regionali.

Trenta sono invece le ragazze in gara per la fascia di Miss Sport Lazio 2019, che si esibiranno in tre diversi quadri coreografici, dirette dal regista Mario Gori: moda mare, in abito da sera con i gioielli Miluna e con il tradizionale body da gara, per il consueto passaggio davanti alla giuria, composta da addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo.

Per il passaggio della fascia sarà presente la splendida Beatrice Fiorentini, Miss Sport Lazio 2018, grande sportiva che da molti anni pratica discipline circensi e in particolare eccelle con i tessuti aerei.

La fascia in palio domani sera, come detto, garantirà alla vincitrice l’accesso alle prefinali nazionali, dove giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia, e per le quali la patron del concorso Patrizia Mirigiliani sta lavorando alacremente. Quel che è certo è l’accesso diretto alla finalissima delle miss vincitrici del titolo regionale più importante, come ad esempio Miss Lazio, che saranno dunque comprese nelle 40 finaliste.