Moda, creatività e design. La carica degli artigiani under 40 parte da Roma

Una tre giorni tra moda, creatività e design all'insegna di futuro e tradizione. La carica degli artigiani under 40 parte da "Sotto 40", la rassegna dedicata dallo spazio "Le Artigiane".

Da venerdì 16 a domenica 18 novembre presso lo spazio di via di Torre Argentina, 72, saranno infatti esposte creazioni di moda, accessori e prodotti per arredamento e cosmesi degli artigiani presenti. Tra i creativi che parteciparanno troviamo: Alessandro Acciarino - H501 che si occupa di arte digitale e stampa giclée (30 anni di Reggio Emilia), Mercedes Affaitati e Stefania Barbetta (40 anni - Pescara e 39 anni - Chieti,) restauratrici e impagliatrici di sedie, Carlotta Bellucci (29 anni - Roma), danzatrice di professione, laureata in Industrial Design e specializzata all'Accademia di belle Arti di Roma in Fashion Design.

E ancora: Portatelovunque di Chiara Di Cillo (30 anni - Roma). Un nomebuffo, quasi uno scioglilingua per le borse create utilizzando materiali di recupero, Donato di Munno - Mad Design (33 anni - SanSevero) con una collezione pret à porter e abiti per il matrimonio, Federica Montinaro - Trama handmade (37 anni - Lecce), con Gioielli tessili realizzati a mano in modo etico e sostenibile. Storia e tradizione rivivono in oggetti contemporanei, Eliana Nese - la ceraignota (33 anni - Salerno), con gioielli fatti a mano in bronzo o argento realizzati con la tecnica della cera persa.