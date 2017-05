Modella con sindrome di down realizza il suo sogno: sfilata d'eccezione

Modella affetta da sindrome di down diventa il volto di Lara Roggi, il sogno diventa realtà: sfilata in passerella per Sonia Plata.

A Roma due appuntamenti con la moda della stilista Lara Roggi: all'Interior Quadra - Palazzo del Gallo di Roccagiovine (Foro Traiano, 1/A). L'evento è curato dall'Associazione Naschira per il progetto Like an Angel, che si occupa della ricerca nazionale e valorizzazione di talenti nei vari settori artistici, ed è ideato dalla presidente dell'associazione Virginia Barrett. Pronta una sfilata evento, che vede la partecipazione del soprano russo Elena Martemianova. Poi la poetessa Ausilia Minasi, che reciterà versi estrapolati dai suoi componimenti ispirandosi alle collezioni : Fleurs, dedicata al tripudio primaverile/estivo di fiori e colori, come rinascita del corpo e dello spirito; Epoque, dedicata alla donna di ogni tempo. Particolari intramontabili che si fondono con la modernità di stoffe e ricami; Carmen, dedicata alla sensualità mai aggressiva di pizzi ed intarsi; Angels dedicata ad una sposa angelicale, per la quale veli e pietre preziose si intrecciano con armonia ed eleganza.

La particolarità delle creazioni di Lara Roggi è lo stile Made in Italy, dove predomina la ricerca delle sfumature della personalità delle donne alle quali sono destinate. Testimonial d'eccezione delle sue sfilate Sonia Planta, una ragazza affetta da Sindrome di Down, il cui sogno era quello di sfilare come una vera modella. Le qualità di Sonia, in realtà, sono molteplici : futura cintura nera di Karate, nuotatrice, ballerina e attrice. Oggi Sonia segue tutte le sfilate di Lara Roggi ed è testimonial del catalogo delle sue collezioni Primavera/Estate 2017, insieme a Samantha Feltracco.

“La forte personalità di Sonia Planta – afferma Lara Roggi – rispecchia molto il concetto di donna alle quali io mi ispiro nelle mie collezioni e per questo motivo l'ho voluta tra le mie modelle. Vivo l'arte come una forma di amore e per questo motivo mi piace molto impegnarmi anche nel sociale. Le mie donne sono donne senza età: bambine, adolescenti, ventenni, trentenni, quarantenni e over 40, accomunate da forza, classe e carisma”.