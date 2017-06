Moglie infuriata scopre il marito con una prostituta: esplode la lite

La moglie infuriata lo scopre con una prostituta, scoppia la lite furibonda in mezzo alla strada.

La donna, convinta che il marito la tradisse, aveva seguito il marito fin sotto l’abitazione, dove l’uomo si sarebbe dovuto incontrare con un'altra donna. Sorprende quindi l'uomo in una casa di appuntamenti e scoppia la lite, con l'evidente imbarazzo e la curiosità della persone in strada. Gli Agenti di Polizia, per verificare l’effettiva presenza di prostitute, sono riusciti con astuzia a farsi aprire il portone e salire nell’appartamento indicato, trovando una donna dominicana di 31 anni in abiti succinti. Davanti all’evidenza dei fatti la donna ha ammesso di lavorare in quella casa da qualche giorno per incontrare clienti. L'escort straniera è così stata invitata a lasciare l'abitazione, per non incorrere in più gravi sanzioni. Ulteriori accertamenti sono in corso sulla proprietà dell’appartamento controllato.