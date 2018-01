Molestie a Termini, palpeggiata sulle scale mobili: arrestato un tunisino

Molestava le donne in stazione infilando le mani sotto alle gonne mentre le vittime ignare salivano le scale mobili.

Un 27enne di origine tunisina è finito in manette dopo la denuncia di una 30enne aggredita intorno alle 22 a Termini. L'uomo l'aveva raggiunta alle spalle per poi toccarle con forza le parti intime e scappare.

Subito è scattata la caccia all'uomo, che è stato ritrovato in piazza dei Cinquecento dove si era accampato per la notte.

La Polizia è riuscita a identificarlo grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria, l’uomo, pregiudicato e in Italia senza fissa dimora, è stato riconosciuto dalla donna e per lui è subito scattato il fermo di polizia giudiziaria. L’uomo è stato quindi condotto a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.