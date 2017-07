Molestie, insulti e botte. Minorenni a torso nudo aggrediscono coetanei

La Polizia è dovuta intervenire nella notte di lunedì per interrompere una rissa tra minorenni in uno dei luoghi della movida romana.

A chiamare gli agenti alcuni testimoni dell'aggressione di un gruppo di ragazzi ubriachi a torso nudo nei confronti di alcuni coetanei. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto hanno trovato alcuni ragazzi malmenati e chiaramente impauriti che hanno raccontato di essere stati presi di mira da alcuni giovani visibilmente ubriachi. Gli aggressori si sono avvicinati a torso nudo, insultando e inseguendo i coetanei, che si sono allontanati in fretta per non essere picchiati. Nella concitazione della fuga, però, l'unica ragazza del gruppo è rimasta alle spalle degli amici e gli ubriachi l'hanno spinta contro il muro per baciarla e palparla contro la sua volontà. Vedendo l'amica in difficoltà, il gruppetto è tornato indietro per difenderla, ma i ragazzi sono stati presi a calci e pugni dai giovani ubriachi, che hanno lanciato anche delle bottiglie di vetro. Soltanto l'intervento di alcuni adulti ha messo in fuga gli aggressori che successivamente sono stati individuati e affidati al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.