Monarchici a congresso: Sacchi verso la rielezione a presidente dell'Unione

Due giorni a discutere di Re e Regine nella speranza che prima o poi “Anche l'Italia si accorga che la Monarchia è la forma di governo più efficiente”. Si apre domani, sabato 23 novembre, a Roma il XIII congresso dell'Unione Monarchica Italiana.

L'appuntamento con gli studiosi dello Statuto Albertino e della Costituzione Repubblicana, è all'Hotel Massimo D'Azeglio di via Cavour per una due giorni che ha come obiettivo quello di riposizionare la potente associazione che unisce in Italia le speranze di almeno 50 mila persone (ma si dice che siano almeno 80 mila) , rispetto “alla confusione politica che genera strane alleanze alla guida del Paese”.

Sui lavori del congresso pesa però l'ultima uscita di Emanuele Filiberto su twitter con il quale ha annunciato che “I reali stanno per tornare” che pur facendo riferimento ad un ritorno televisivo ha scatenato le polemiche.

Sul fronte dei “lavori seri” congressuali, appare scontata la rielezione di Alessandro Sacchi, avvocato civilista di Napoli.

La seduta inaugurale è prevista per sabato 23 novembre, ore 10.30.