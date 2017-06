Morbillo killer a Roma. Ira Codici: Solo speculazioni. Bambina era già malata

L'Associazione Codici, Centro per il Diritto del Cittadino, ha denunciato la speculazione fatta per perorare le cause milionarie delle aziende farmaceutiche del caso della bambina di 9 anni morta ad aprile al Bambin Gesù dopo aver contratto il morbillo.

“La piccola soffriva già di gravi malformazioni genetiche che ne sconsigliavano la vaccinazione ed è purtroppo scomparsa giovanissima: il suo debole corpicino non ha più avuto la forza di resistere all’attacco della malattia e ai problemi insorti a seguito della stessa" ha dichiarato il Segretario Nazionale Ivano Giacomelli. “È un dramma che avrebbe voluto solo rispettoso silenzio e mai l’utilizzo per una volgare campagna mediatica. Il problema delle vaccinazioni è una questione importante che va affrontata con serietà di giudizio, accantonando gli interessi economici che pervadono infiltranti il Sistema Salute in Italia”.

La bambina, non vaccinata, era deceduta il 28 aprile scorso per complicanze dovute alla patologià genetica di cui era affetta, dopo aver contratto il morbillo.