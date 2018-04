Morta per un'aneurisma in ospedale. L'Ordine dei medici chiede una relazione

Un'aneurisma scambiato per un mal di schiena, morta una donna di 49 anni al Policlinico Casilino. L'Ordine dei medici di Roma e provincia chiede una relazione sul "caso".

Un rapporto dettagliato su ciò che è accaduto, in modo da accertare le eventuali responsabili e non cadere nella tentazione di stigmatizzare i medici. "In merito alla vicenda della donna di 49 anni deceduta dopo un primo accesso al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino- si legge nella nota - l'Ordine dei medici di Roma e provincia ha chiesto alla Direzione dell'ospedale ed al dirigente medico della struttura di avere, nelle prossime ore, una relazione dettagliata sull'evento. Questo al fine di individuare le eventuali responsabilità ed evitare di mettere sul banco degli accusati medici e professionisti magari senza alcuna ragione e prima dell'accertamento puntuale delle cause che hanno provocato il decesso".