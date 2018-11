Drogata, stuprata e lasciata morire in uno stabile abbandonato. Il Tribunale del Riesame accoglie le istanze di Alinno Chima e Brian Minteh, due degli uomini fermati per la morte di Desirée, lasciando cadere l'accusa di omicidio.

Per il tribunale la giovane 16enne non sarebbe inoltre stata vittima di uno stupro di gruppo. Resta in piedi per i due stranieri, oltre alla violenza sessuale commessa singolarmente, l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.