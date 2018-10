Morte Desirée. Giovani e famiglie presenti per l'ultimo addio alla 16enne

Giovani e famiglie riuniti davanti alla chiesa di San Valentino, a Cisterna di Latina, per i funerali della giovane Desirée, trovata morta dopo essere stata abusata in uno stabile di San Lorenzo a Roma.

Centinaia di persone presenti per l'ultimo addio alla 16enne, con palloncini rosa e bianchi e corone di fiori sul sagrato della chiesa. Nel giorno del lutto cittadino per la morte di Desirée, l'Assemblea capitolina si è aperta con un minuto di silenzio per la sedicenne di Cisterna di Latina.



Le esequie si stanno svolgendo a 12 giorni dalla morte. Amici e parenti indossano una maglietta bianca con l'immagine della 16enne sorridente in compagnia del papà e la scritta "Giustizia per Desiree". Queste stesse parole sono riportate su un enorme striscione affisso fuori la parrocchia.