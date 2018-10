Morte Desirée. Salta la visita di Salvini a San Lorenzo: "Torno con la ruspa"

Matteo Salvini in visita a San Lorenzo, in via dei Lucani, dove il corpo della piccola Desirée è stato trovato senza vita. Il Ministero dell'Interno, accolto da un mix di fischi ed applausi, rinuncia al sopralluogo ma promette: "Tornerò qui con la ruspa".

Acclamato e contestato, Matteo Salvini si presenta a San Lorenzo dopo il vertice per la sicurezza: "Vengo da ministro e non da osservatore per riportare legalità e tranquillità. Non solo qua", assicura il leader leghista. Il paradosso ha voluto però che il ministero dell'interno abbia dovuto rinunciare a visitare il palazzo incriminato, proprio per un problema di sicurezza legato ai contestatori. "Avevo una rosa rossa che avrei voluto portare se questi imbecilli fossero stati altrove", ha commentato Salvini.

Quindi il saluto e il dialogo con alcuni residenti, poi l'addio con una promessa: "A Roma ci sono 100 palazzine in queste condizioni, con delinquenti che difendono le occupazioni abusive e lo spaccio - ha dichiarato - Tornerò qui a incontrare i residenti ma da ministro mi impegno a fare pulizia e a tornare con la ruspa".