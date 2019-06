Mosaici ed affreschi, l'arte del restauro: studenti a lavoro nell'antico borgo

Tra corsi di mosaico e di affresco, dieci studenti dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone hanno realizzato delle opere nell'antico borgo di Prossedi. I capolavori verranno esposti il 29 giugno.

Seconda edizione per le Residenze d’artista nell’antico borgo di Prossedi sabato 29 giugno. Tra corsi di mosaico e di affresco dei docenti Luca Baldassarra e Allan Boccatonda, dieci studenti dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone hanno trascorso una settimana nel delizioso borgo della provincia di Latina, realizzando una serie di opere esposte il 29 giugno. Un suggestivo legame con il passato riallacciato attraverso i ritratti dei personaggi che hanno fatto la storia del territorio, una giuria popolare e tecnica selezionerà tre opere per la premiazione finale. Il progetto è frutto di un cofinanziamento del Comune di Prossedi e della Regione Lazio.

Nell'edizione di quest’anno sono stati coinvolti gli studenti dei corsi di mosaico e affresco. Il fine è duplice. Quello di perfezionare la tecnica degli studenti, oltre che di farli uscire dal loro consueto contesto di studio, e l’altro di portare il territorio al centro del dibattito culturale attraverso una serie di eventi. I dieci studenti hanno vissuto gomito a gomito con gli abitanti del luogo, inserendosi perfettamente nel contesto sociale e culturale e contribuendo, nei giorni di residenza, a migliorare sotto il profilo artistico il Borgo che si trova al confine tra la provincia pontina e la Ciociaria. I loro lavori verranno presentati alle 18 a Palazzo Gabrielli - Del Gallo. L’arte incontrerà la musica con il concerto dell’Orchestra da Camera di Frosinone alle ore 19 dove Lidia Dottore dirigerà Maurizio Turriziani al contrabbasso e Loreto Gismondi al violino.

Intenso il programma: Serenade in mi minore per orchestra d’archi, op. 20, di Edward Elgar; Concerto n.3 per Contrabbasso, Archi e Percussioni, op.129, di Mauricio Annunziata; “Around the Baobab” per Contrabbasso e Archi (in prima esecuzione assoluta), di Luca Salvadori e Gran Duo Concertante per violino e contrabbasso di Giovanni Bottesini.