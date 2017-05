Motocilisti hi-tech, nasce l'app contro le strade horror: “In moto con Anas”

Motociclisti hi-tech, nasce l'app che segnala le strade horror. Un'iniziativa dedicata agli appassionati, è “In moto con Anas”.

Segnalazioni in tempo reale, mototurismo e molto altro. Nasce la web app di Anas dedicata ai fanatici delle due ruote, che amano viaggiare in libertà e sicurezza. Il progetto sperimentale, sviluppato in collaborazione con il sito “le strade italiane più belle da percorrere in moto”, sfrutta infatti una ricca comunity di 50mila persone, che possono in ogni momento segnalare con il proprio smartphone eventuali problemi sulle strade Anas. Le segnalazioni e i commenti dei motociclisti contribuiranno ad un migliore e più efficiente monitoraggio delle infrastrutture, nonché ad una più efficace manutenzione.

Le segnalazioni inoltrate verranno trasmesse in tempo reale al Servizio Clienti Anas, che provvederà ad attivare verifiche e interventi. Il motociclista potrà inoltre interagire inserendo diverse informazioni, che permetteranno ad Anas di intervenire nel modo più veloce:

• Visualizzare la propria posizione sulla mappa attivando la geo localizzazione del dispositivo in uso;

• Scegliere il tipo di segnalazione da un menu (es. oggetto o liquido su strada, manto stradale con buche, incidente, … etc);

• Scattare una foto da allegare alla segnalazione;

• Fornire dettagli sulla segnalazione;

• Fornire i propri dati per poter essere contattati;

• Dare un giudizio complessivo sulla strada, esprimendo una valutazione tra 0 e 10.

Una volta inserita la segnalazione, il motociclista riceverà infine una e-mail di ricezione e potrà verificare lo stato di avanzamento della richiesta fino alla risoluzione.