Motorino rubato abbandonato tra le piante, i vigili lo lasciano lì: “È rotto”

Una donna chiama la Polizia Locale del XIV Gruppo Monte Mario per segnalare la presenza di un motorino rubato abbandonato tra le piante. La risposta del vigile dall'altra parte della cornetta è sorprendente: “Non è rubato, sicuramente è solamente rotto”.

A raccontare la storia è la protagonista della telefonata, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

IL POST

Vigile urbano: “Buonasera Polizia Locale”.

Io: “Buonasera, vorrei fare una segnalazione. In via … all'altezza … c'è un motorino abbandonato in mezzo alla vegetazione che si trova a terra dall'altra parte della rete. Sicuramente è un motorino rubato”.

Vigile urbano: “Non penso signora, sarà sicuramente un motore che non parte”.

Io: “Non penso che un motorino che non parte viene buttato dietro una rete, il proprietario del motorino chi è Hulk?”.