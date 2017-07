Movida sotto scacco, controlli a tappeto per il consumo di alcol fuori orario

Nel weekend i Carabinieri hanno eseguito controlli a tappeto nelle zone della movida romana per controllare che venisse rispettata la nuova ordinanza che pone limiti orari al consumo di alcol e monitorare le piazze dello spaccio.

A Trastevere tre persone sono finite in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un 39enne romano è stato sorpreso con alcune dosi di droga mentre cercava acquirenti all'interno dei bar della zona. Le autorità hanno perquisito la sua abitazione trovando altro hashish e marijuana e arrestando un 35enne, amico dello spacciatore e con precedenti per droga, che in quel momento si trovava a casa sua. Perquisita anche l'abitazione del secondo uomo, i Carabinieri hanno trovato altra droga, oltre a denaro contante, probabile provento dell'attività di spaccio. Un altro pusher, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Senegal, è stato colto in flagranza su Ponte Sisto. I Carabinieri lo hanno sorpreso a cedere hashish ad un giovane. In tasca aveva decine di dosi della stessa droga e denaro contante, provento dello spaccio.

I militari hanno inoltre multato per oltre 700 euro 5 persone per il consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in violazione all’ordinanza sindacale del Comune di Roma del 5 luglio scorso.