Muore a 16 mesi: è morbillo. Istituto di Sanità conferma la presenza del virus

L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che la bambina di 16 mesi deceduta la scorso 28 giugno all'Ospedale Bambin Gesù è morta di morbillo.

La piccola era stata ricoverata il 10 giugno a causa di una febbre persistente e di un'alterazione nella normale coagulazione del sangue. Dopo essere stata trasferita al reparto di Rianimazione, però, i medici avevano notato un progressivo miglioramento . L'ultimo esame clinico effettuato su di lei coincide proprio con la data della sua morte: il 28 giugno. Nell'arco della serata, infatti, la piccola aveva avuto un arresto cardiaco irreversibile, che l'aveva portata alla morte.

Sono ancora in corso accertamenti per confermare che sia stato proprio il virus del morbillo selvaggio, che si contrae per contatto con soggetti affetti alla malattia, ad averla portata all'arresto cardiaco.

Il professor Alberto Villani, responsabile di Pediatria Generale e Malattie Infettive e presidente della Società Italiana di Pediatria, ha ribadito l'importanza fondamentale delle vaccinazioni chiarendo ancore una volta che “un'adeguata copertura vaccinale riduce o elimina il rischio di essere contagiati dal virus del morbillo”.