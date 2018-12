Muore l'ippica di Roma, Capannelle: niente corse all'ippodromo nel 2019

Cavalli fermi all'ippodromo di Capannelle: stop alle corse ippiche nel 2019. La Hippogroup Roma Capannelle S.r.l., in una nota, ha comunicato che la causa è la posizione del Comune di Roma sul canone di concessione pari ad oltre due milioni e mezzo di euro annui.

“Vista la posizione formalmente assunta dall’Amministrazione di Roma Capitale in merito al canone di concessione, non avvierà l’attività di corse del 2019”, ha fatto sapere la Hippogroup Roma Capannelle S.r.l. .

Il rapporto tra le parti era stato già fortemente compromessa dalla grave incertezza in cui versa l’intero settore in questo momento e dalle scelte del Mipaaft, che in più ambiti hanno penalizzato Roma durante il 2018, spogliata di Gran Premi storici, esclusa a più riprese dai calendari e penalizzata nelle sovvenzioni del trotto.

