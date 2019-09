Muore la madre, restituisce la casa popolare. A Roma l'esercito degli onesti

Muore la madre e la figlia restituisce le chiavi della casa popolare di Roma nella quale l'anziana viveva.

Succede a Roma e a renderlo noto è il sindaco Virginia Raggi in un posto su facebook nel quale racconta il gesto di onestà di una cittadina romana: “Una casa dove è nata e cresciuta, dalla quale è uscita dopo il matrimonio e dove è tornata l’ultima volta pochi giorni fa, per restituire le chiavi. Questa signora conosce bene, nel profondo, il valore di una casa popolare. Queste case appartengono all’intera comunità, sono risorse fondamentali per la città e fanno la differenza per chi è in difficoltà, per le famiglie che ne hanno bisogno”.