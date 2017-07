Musei a suon di musica: concerti e arte classica fusi insieme per un weekend

Sabato 22 e domenica 23 torna “Connessioni al museo: dalla Classica al Jazz”: musica e arte classiche fuse nella cornice dei musei di Roma.

Dalle 20 alle 24 di sabato sarà possibile accedere a Palazzo Braschi pagando il biglietto simbolico di un euro e visitare le sale con il sottofondo della musica dal vivo. Chi volesse assistere ai concerti solamente lo potrà fare dal cortile, dove l'ingresso è gratuito. La serata verrà animata dall'esibizione dell'Ensemble UnicaVox, che riproporrà alcune delle canzoni rese famose dal cinema, da “Singing in the rain” a “New York, New York”. In collaborazione con l’Ambasciata d’Israele si esibirà anche lo Yotam Silberstein Quartet, gruppo inedito composto dal talento israeliano Yotam Silberstein e da tre talentuosi musicisti del panorama jazzistico nostrano: Andrea Rea (pianoforte), Luca Fattorini (contrabbasso), Adam Pache (batteria).

All’interno del Salone d’onore, invece, si terranno i concerti di musica classica del Quartetto Botticelli con due diversi programmi musicali: uno incentrato su Mozart e l’altro con brani di Schumann, Nardini e Sibelius.

Domenica 23 luglio sarà invece la volta del museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese che alle 17 ospiterà la rassegna “Quando la classica diventa pop” col duo di musicisti composto da Gianluigi Del Corpo (clarinetto) e Diego Procoli (pianoforte) che eseguiranno un programma con musiche di Brahms, Lutoslawski e Poulenc.

Le iniziative sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. La programmazione è frutto della collaborazione con importanti istituzioni culturali cittadine quali: Casa del Jazz, Fondazione Musica per Roma, Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera, Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con le Orchestre dell’Università Roma Tre e di Sapienza Università di Roma.