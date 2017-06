Museum Week, Gnam in rosa: mostra al femminile tra foto e social

La Museum Week si veste di rosa, mostra al femminile tra foto e social al Gnam.

Empty Museum tutto dedicato alle donne alla Galleria Nazionale, dove la Museum Week 2017 inizia al grido di #GIRLISTHENEWTIME. Quest’anno la settimana internazionale dei musei è infatti dedicata alla figura della donna e, per l’occasione, la mostra “Time is Out of Joint” si declina al femminile, sopratutto sui social. La Galleria Nazionale, in collaborazione con Camilla Crescentini e Francesca Malagoli di @girlsinmuseums e con Erica Firpo, ha infatti invitato un gruppo di giovani donne a scattare foto nel giorno di chiusura al pubblico. In venti, tra Instagrammer e appassionate di arte e fotografia, si sono incontrate nella Sala delle Colonne dopo aver risposto alla chiamata aperta promossa dal museo sui propri canali social. Il tema scelto indica dunque una traccia su una prerogativa della Galleria Nazionale: l’attenzione ai temi femminili. #EmptyLaGalleriaNazionale, come detto, si è svolto tra le opere della mostra Time is Out of Joint, che parla di un tempo disarticolato e dedica tre sale alla figura della donna. Percorso proseguito dietro le quinte della mostra Corpo a Corpo, che inaugura mercoledì 21 giugno e racconta di come il corpo femminile sia "materia incandescente e plastica (nella doppia accezione), e di come sia necessario che le donne mettano le mani. Per non tornare a essere corpi di fabbrica, corpi diminuiti e territori di conquista di qualcun altro", ha sottolineato la direttrice Cristiana Collu. Non si è trattato quindi soltanto di fotografare le opere, l’architettura e gli angoli più belli e inediti dell’allestimento, ma di interpretare il tema della femminilità. Le immagini scattate dalle partecipanti sono il messaggio prima della parola ed esprimono la percezione della donna: cosa vede e come viene vista nel museo, in quanto visitatrice o soggetto dell’opera o in quanto artista e, oggi, sui social network.