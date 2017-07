Musica e cultura nelle città del Lazio. Da venerdì al via Patrimonio in musica

Estate di musica e cultura nei luoghi patrimonio dell'Unesco. Dal 21 luglio al via "Patrimonio in musica".

Sui palcoscenici di Tivoli, Tarquinia e Cerveteri esplode la maxi iniziativa di Musica per Roma, che, con il il sostegno della Regione Lazio, che punta a valorizzare l'immenso patrimonio regionale attraverso concerti e spettacoli. Un'occasione per scoprire i luoghi riconosciuti Patrimonio Mondiale dall'Unesco, come la Villa Adriana a Tivoli, la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia e la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri. Su questi palcoscenici d’eccezione si esibiranno tra il 21 luglio e il 5 agosto 2017 alcuni tra gli artisti più significativi del panorama della musica classica, jazz, cantautorale, popolare, world music per un cartellone ricco e variegato. Un mix esplosivo che diventa un vero e proprio sistema dell’offerta culturale nel Lazio, elaborato in collaborazione con il MIBACT - Polo Villa Adriana Villa d’Este e Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale - partendo da un’idea comune di promozione e fruizione del patrimonio.