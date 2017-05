Musica, danza e teatro: Placido Domingo show all'Auditorium della Musica

Debutto assoluto all' Auditorium Parco della Musica per Placido Domingo Jr, pronto a stupire con uno show di musica, danza e teatro.

Appuntamento il 20 maggio con il concerto-spettacolo “Volver – Anima Tango”, uno show multiforme fatto di musica, momenti teatrali e danza, basato sulle atmosfere e sulla tradizione del tango argentino. Placido Domingo Jr cantante, compositore e produttore, figlio del celebre tenore, sarà accompagnato dal Buenos Aires Cafè Sextet, guidato dal fisarmonicista e bandoneonista Cristiano Lui, che cura gli arrangiamenti originali dello spettacolo, da Annalisa Biancofiore, attrice-cantante che ne cura la regia, e dai ballerini di tango argentino Pablo Moyano e Roberta Beccarini, autori delle coreografie, che guideranno anche cinque coppie di loro allievi, regalando al pubblico l’atmosfera di una “milonga dei ricordi”.

“Volver - Anima Tango” è uno spettacolo oltre il concerto che parla di un ritorno, che guiderà gli spettatori in un'atmosfera suggestiva, fatta di ombre, colori e rievocazioni attraverso la voce di Domingo. Il protagonista di uno stato d'animo rappresentato dal tango, per un singolare viaggio musicale e umano che attraversa brani conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico.Lo stato d’animo del tango è la condizione esistenziale del protagonista, che guarda con nuovi occhi tutto ciò che lo circonda: tutto si trasforma, tutto diventa “Tango”, in un singolare viaggio musicale e umano che va da Gardel a Piazzolla, passando per Bacalov, Modugno, Tenco e tanti altri, e che, accanto a celebri tangos tradizionali, regala una nuova veste a brani altrettanto importanti e conosciuti al grande pubblico.