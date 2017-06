Trionfo di musica e poesia, al via il tour della “Guardiana” di Francesca Merloni.

L’opera contemporanea fa tappa a Roma, sul palco con l'autrice Gianmarco Tognazzi e il compositore Remo Anzovino. “Guardiana” è uno spettacolo di musica e poesia scritto ed interpretato da Francesca Merloni, con le musiche originali del pianista Remo Anzovino, la partecipazione di Gianmarco Tognazzi, che cura anche la regia, le scenografie di Bruno Ceccobelli. La presenta Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani. La contrapposizione poetica e narrativa tra l’io femminile e l’io maschile, tra due individui che si amano e sono alla ricerca delle parole che possano sublimare il loro sentimento – dialogo che il pubblico ascolta coi toni di un duplice monologo – ha nella musica la terza voce, anch’essa protagonista fondamentale della pièce, in un crescendo di sensazioni in grado di rapire lo spettatore. Dopo il successo dello spettacolo che sta attraversando la Penisola (Castel del Monte, Taranto, Castello di Copertino, Mantova, Rimini, Ravenna, Forlì, il Vittoriale degli Italiani, Novafeltria, San Ginesio, Sarnano, Pesaro, Desenzano, Gargnano, Sirmione), il tour di “Guardiana” farà tappa a Roma, ai Musei di San Salvatore in Lauro il 3, 4 e 5 luglio alle ore 21.30. Al termine dello spettacolo ci sarà l'incontro con gli artisti ed un brindisi con i vini della “Tognazza”.

“Il rapporto con la musica, in questa nuova versione dell’opera è essenziale – ha sottolineato Francesca Merloni –. La mia ricerca personale è stata quella di considerare le parole come “suono” e trovare il loro senso più profondo. Nella riscrittura dell’opera, prima maggiormente incentrata su un monologo, sono stata spinta da Gianmarco Tognazzi e Remo Anzovino a scrivere per loro e su di loro. È stato un divenire creativo compiuto anche sul palco, tra una prova e l’altra. L'universo maschile, spesso così “altro” per noi donne – soprattutto se innamorate – si è rivelato un impulso molto fecondo per me".