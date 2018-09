Nanni Moretti torna con un film top secret. Il casting al cinema Nuovo Sacher

Nanni Moretti torna sulla scena con un film top secret. Ad ottobre prende il via il casting, tutto al femminile, al cinema Nuovo Sacher.

Porte aperte al cinema romano, di proprietà del regista, alla ricerca di bambine dai 5 ai 13 anni e per ragazze dai 16 ai 18 anni, dal 13 al 27 ottobre. Sulla pellicola, a 3 anni da "Mia Madre" e il tredicesimo della sua filmografia, è prodotto con Domenico Procacci e la Fandango. Ma titolo e trama sono ancora un mistero, come di consueto.

Il 18 settembre è stato inoltre annunciato un suo documentario, che chiuderà la 36esima edizione del Torino Film Festival (23 novembre - 1 dicembre 2018) e sarà in sala dal 6 Dicembre con Academy Two: "Santiago, Italia", che racconta i mesi dopo il colpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende in Cile, concentrandosi, in particolare, sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l'Italia.