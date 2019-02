Narcotrafficante di Ostia arrestato a Pistoia. Ricercato, era in fuga da mesi

Sfuggito ad un blitz nell'ottobre scorso, ad Ostia, arrestato a Pistoia mesi dopo. Termina la fuga di 45enne cileno, fermato dai carabinieri del Gruppo Ostia nell'ambito di una maxi indagine contro il narcotraffico del litorale di Roma.

L'uomo, che deve rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, si sentiva evidentemente al sicuro nella città toscana, contando sul fatto di essere sconosciuto alle forze dell'ordine del posto. Sul latitante pendeva però anche un altro ordine di cattura, emesso dal Tribunale di Roma per la violazione degli arresti domiciliari acui era stato sottoposto. Al momento dell'arresto è stato trovato inpossesso di un documento di identità falso, evidentemente utilizzato per muoversi in libertà. Per l'indagato, al termine delle operazioni di polizia, si sono aperte le porte del carcere di Pistoia.